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Общество25 октября 2022 5:45

План по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва

Осенний призыв стартует в этом году 1 ноября
Екатерина НАЗАРОВА
Осенний призыв в 2022 году стартует 1 ноября

Осенний призыв в 2022 году стартует 1 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

План по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва, который стартует в этом году 1 ноября.

- Призыв по частичной мобилизации продолжается. Мы еще не выполнили то задание, которое спланировали. Оно у нас близится к завершению. Думаю, что к началу призыва, мы с этой задачей справимся, - цитирует «Крым 24» врио военного комиссара РК Евгения Кутузова.

Напомним, ранее по поручению главы СК Бастрыкина в Крыму создали круглосуточную горячую линию для мобилизованных. Обратиться в ведомство можно по телефону.

Также ранее сообщалось, после жалоб мобилизованных в Крыму проведут повторный отстрел бронежилетов.

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