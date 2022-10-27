В Никитском ботаническом саду начался 69-й Бал хризантем - видео

Фото: Янина Павленко/Tg

В Никитском ботаническом саду стартовал 69-й Бал хризантем, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Ежегодное, самое яркое событие осени, Бал хризантем, сегодня стартует в Никитском Ботаническом саду в 69 раз Более 4000 тысяч растений, - написала Павленко в своем Tg-канале.

По ее словам, в этом году работники сада учли предпочтения гостей и на 30 видов увеличили крупноцветковое представительство. Есть и растения селекции сада, которые пока что существуют в единственном экземпляре.

- Ну а тем гибридным сортам, которые отобрали в прошлом году и размножили, посетителям выставки предлагается выбрать названия. Так, например, с легкой руки гостей НБС там уже появилась «Мисс Вселенная», - добавила Павленко.

Также, по сложившейся традиции, выберут растения, которое станут Королевой и Принцессой бала.

Ранее КП-Крым писала, что в Ялте высадят 80 тысяч цветов, кустарников и пальм. Все растения закуплены в местных питомниках.

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