В Никитском ботаническом саду начался 69-й Бал хризантем - видео

Фото: Янина Павленко/Tg
В Никитском ботаническом саду стартовал 69-й Бал хризантем, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
- Ежегодное, самое яркое событие осени, Бал хризантем, сегодня стартует в Никитском Ботаническом саду в 69 раз Более 4000 тысяч растений, - написала Павленко в своем Tg-канале.
По ее словам, в этом году работники сада учли предпочтения гостей и на 30 видов увеличили крупноцветковое представительство. Есть и растения селекции сада, которые пока что существуют в единственном экземпляре.
- Ну а тем гибридным сортам, которые отобрали в прошлом году и размножили, посетителям выставки предлагается выбрать названия. Так, например, с легкой руки гостей НБС там уже появилась «Мисс Вселенная», - добавила Павленко.
Также, по сложившейся традиции, выберут растения, которое станут Королевой и Принцессой бала.
Ранее КП-Крым писала, что в Ялте высадят 80 тысяч цветов, кустарников и пальм. Все растения закуплены в местных питомниках.
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