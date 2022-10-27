В МВД рассказали о четырех популярных видах мошенничества в Крыму

Набирает популярность новый вид мошенничества в интернете - розыгрыш Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представитель МВД Крыма назвала четыре самых распространенных схем мошенничеств, а также рассказала о пятом, который с недавних пор начал набирать популярность - розыгрыш.

- На основе анализа, который мы проводим еженедельно, мы можем выделить четыре самых распространенных схемы. Сейчас у нас еще появилась пятая, - сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК Наталья Кашкарова в эфире телеканала «Миллет».

Первый способ: мошенник присылает жертве СМС с уведомлением и блокировке счета и предлагает в целях безопасности перевести деньги на другой счет, указывая номер своей карты или кошелька.

Второй способ: аферист по телефону сообщает жертве о том, что его родственник попал в беду и просит финансовую помощь.

Третий способ: злоумышленники распространяют на разных сайтах объявления, где выдают себя за продавцов или покупателей.

Четвертый и не менее популярный способ - прямая просьба о перечислении денег в соцсетях.

Кроме того, в последнее время начал набирать популярность еще один вид мошенничества: в соцсетях рекламируется розыгрыш призов от крымского банка, где указывается ссылка. Когда жертва по ней переходит, начинается загрузка вредоносной программы, считывающей пароли. Так мошенники крадут деньги.

Напомним, недавно в Севастополе студентка перевела телефонному мошеннику, который представился старшим оператором регионального коммерческого банка, 100 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50