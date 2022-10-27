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Общество27 октября 2022 15:17

МЧС: 28-31 октября в Крыму сохранится высокая пожароопасность

На территории полуострова продолжает действовать особый противопожарный режим
Дмитрий Коренев
28-31 октября в Крыму сохранится высокая пожароопасность

28-31 октября в Крыму сохранится высокая пожароопасность

Фото: из архива "КП"

28-31 октября в Крыму сохранится высокая пожароопасность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 28-31 октября в западных, центральных, восточных районах Крыма и в городе Севастополь сохранится высокая пожарная опасность. Напомним, что с 20 мая 2022 года на полуострове введен особый противопожарный режим, – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что в период действия особого противопожарного режима нельзя заезжать на территорию лесного массива на автомобиле, разводить костры, жечь мусор и листву на территории частных домов, садоводческих и огороднических товариществах. Нарушителям грозят крупные штрафы.

Напомним, в Крыму еще на три недели продлили запрет на посещение лесов.

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