Запрет на посещение лесов продлили на 21 календарный день
Фото: Даниил ОПАРИН
В Крыму продлили запрет на посещение лесов на 21 календарный день. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
- На территории земель лесного фонда в Республике Крым с 26.10.2022 введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 календарный день, - говорится в сообщении.
Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха, указанных в приложении № 2 приказа.
Напомним, на территории Крымского полуострова особый противопожарный режим действует до 31 октября.
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