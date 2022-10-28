Запрет на посещение лесов продлили на 21 календарный день Фото: Даниил ОПАРИН

В Крыму продлили запрет на посещение лесов на 21 календарный день. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- На территории земель лесного фонда в Республике Крым с 26.10.2022 введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 календарный день, - говорится в сообщении.

Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха, указанных в приложении № 2 приказа.

Напомним, на территории Крымского полуострова особый противопожарный режим действует до 31 октября.

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