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Общество28 октября 2022 8:25

В Крыму продлили запрет на посещение лесов

На территории полуострова продолжает действовать особый противопожарный режим
Екатерина НАЗАРОВА
Запрет на посещение лесов продлили на 21 календарный день

Запрет на посещение лесов продлили на 21 календарный день

Фото: Даниил ОПАРИН

В Крыму продлили запрет на посещение лесов на 21 календарный день. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- На территории земель лесного фонда в Республике Крым с 26.10.2022 введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 календарный день, - говорится в сообщении.

Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха, указанных в приложении № 2 приказа.

Напомним, на территории Крымского полуострова особый противопожарный режим действует до 31 октября.

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