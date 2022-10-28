Крымчанин распилил болгаркой тягач за один миллион рублей и сдал на металлолом

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму 28-летний местный житель попал под уголовное дело за порчу чужого имущества на один миллион рублей.

В прошлом году мужчина на весь август арендовал грузовой тягач и прицеп, которые использовать по назначению не собирался. С помощью болгарки он разукомплектовал вверенный ему транспорт, после чего по частям сдал на две металлообазы. Ущерб был оценен в один миллион рублей.

- Свою вину в хищении транспортных средств подозреваемый признает в полном объеме и чистосердечно раскаивается, - говорится в сообщении.

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