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Происшествия28 октября 2022 8:46

Крымчанин распилил болгаркой тягач за один миллион рублей и сдал на металлолом

Транспорт мужчина арендовал в прошлом году на целый месяц, но использовать по назначению не собирался
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму 28-летний местный житель попал под уголовное дело за порчу чужого имущества на один миллион рублей.

В прошлом году мужчина на весь август арендовал грузовой тягач и прицеп, которые использовать по назначению не собирался. С помощью болгарки он разукомплектовал вверенный ему транспорт, после чего по частям сдал на две металлообазы. Ущерб был оценен в один миллион рублей.

- Свою вину в хищении транспортных средств подозреваемый признает в полном объеме и чистосердечно раскаивается, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что директор севастопольского дворца культуры пойдет под суд за нарушения при ремонте сцены «Ракушка».

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