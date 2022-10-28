Двое симферопольцев украли у 73-летней пенсионерки квартиру, подделав дарственную

В Симферополе раскрыли двух мошенников, обманувших пожилую пенсионерку Фото: Иван ВИСЛОВ

Двух жителей Симферополя украли у 73-летней пенсионерки квартиру, подделав договор дарения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Установлено, что один из злоумышленников производил поиск недвижимости через специальные сайты. После чего находил подходящую ему квартиру, устанавливал личные данные ее собственника и родственников, и подделывал необходимые документы, - говорится в сообщении.

После махинаций с бумагами при помощи «липовых» паспортов они переоформляли квартиру с последующей ее продажей. На одно из таких объявлений о продаже обратил внимание знакомый потерпевшей, который и разоблачил злоумышленников.

Злоумышленниками оказались жители крымской столицы 42 и 37 лет. Возбуждено уголовно дело. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанин распилил болгаркой тягач за один миллион рублей и сдал на металлолом. Транспорт мужчина арендовал в прошлом году на целый месяц, но использовать по назначению не собирался.

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