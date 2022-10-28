В Крыму собрали уже более 70 тысяч тонн технических и столовых сортов винограда

За 9 лет предприятия отрасли виноградарства Республики Крым получили государственные субсидии на сумму более 3 миллиардов рублей

В Крыму собрано уже больше 70 тысяч тонн технических и столовых сортов винограда. Как сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук, урожай собран с площади 10 тысяч га, осталось снять винную ягоду с площади 5,5 тысяч га.

– В этом году ожидаем урожай винограда не меньше уровня прошлого года. Напомню, что в 2021 году было собрано 123 тысячи тонн, – передает слова Савчука пресс-служба Минсельхоза РК.

Министр отметил, что за 9 лет предприятия отрасли виноградарства Республики Крым получили государственные субсидии на сумму более 3 миллиардов рублей. Это позволило закупить саженцы отечественного производства и шпалеру, заложить порядка 5,8 тысяч га новых виноградных насаждений.

Ранее сообщалось, что в Крыму за год вдвое увеличился объем собранного эфиромасличного сырья. Площадь полей, занятых эфиромасличными культурами, увеличилась на 200 гектаров

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