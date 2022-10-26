В Крыму за год вдвое увеличилась площадь полей эфиромасличных культур

До конца года крымские поля украсят еще порядка 50 гектаров узколистой лаванды. Фото: msh.rk.gov.ru

В Крыму площадь полей, занятых эфиромасличными культурами, в сравнении с прошлым годом увеличилась вдвое. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РК со ссылкой на главу министерства Андрея Савчука,

– Ежегодно увеличивается и площадь высадки этих культур, и объем собранного сырья. Так, в этом году площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров, а объем собранного сырья почти в два раза, – рассказал Савчук.

В настоящее время многолетними эфиромасличными растениями занято более 1 200 га полей, из них в периоде эксплуатации 558,5 га. До конца года на полях республики появится еще около 50 гектаров узколистой лаванды, а всего в 2022 году эфиромасличными розой, лавандой и шалфеем будут заложены 130 гектаров.

Савчук отметил, что эфиромасличная отрасль в Крыму возрождается динамичными темпами. Этому способствуют колоссальная государственная поддержка и благоприятные природно-климатические условия, добавил министр.

Ранее КП-Крым писала, что в республике озимыми культурами засеяли уже более 300 тысяч гектаров при запланированных 534 тысячах. Также сообщалось, что в Крыму на 33,5% увеличилась урожайность зерновых и зернобобовых культур.

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