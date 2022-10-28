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Общество28 октября 2022 9:56

В Крыму 29 октября пройдет экологическая акция «Чистый Крым»

Новые деревья появятся во всех городах республики
Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму 29 октября пройдет масштабная высадка деревьев

В Крыму 29 октября пройдет масштабная высадка деревьев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму 29 октября во всех городах и районах Крыма пройдет масштабная высадка деревьев в рамках экологической акции.

- В Республике Крым пройдет масштабная высадка саженцев в рамках экологической акции «Чистый Крым». Сохраним нашу природу вместе! - написал председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем telegram-канале.

Начало мероприятия в 10.00. Адреса проведения акции можно узнать в местном отделении партии.

Ранее сообщалось, что в Никитском ботаническом саду начался 69-й Бал хризантем. В этом году работники сада учли предпочтения гостей и на 30 видов увеличили крупноцветковое представительство.

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