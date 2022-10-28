Обновление пешеходной зоны улицы Киевской в Ялте планируют завершить до конца года

Фото: t.me/yanina_pavlenko

На улице Киевской в Ялте продолжаются работы по замене бордюров и ремонту тротуаров. Как сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко, завершить обновление пешеходной зоны должны до конца года.

– Плитка здесь не менялась десятилетиями и давно потеряла вид. Всего планируется уложить около 8 тысяч квадратных метров, это 2 километра улицы. Работы ведут сразу на нескольких участках: от 5 квартала до рынка покрытие практически полностью уложено, от рынка к площади Советской идет демонтаж старой плитки, – написала она.

По ее словам, у администрации есть вопросы по расположенным на Киевской нестационарным торговым объектам. – Впереди большая отработка с собственниками, – добавила Павленко.

Ранее сообщалось, что благоустройство площади Советской в Ялте выполнено на 60%. Работы идут с небольшим отставанием от графика.

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