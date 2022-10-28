В Детском парке Симферополя установили светящиеся скульптуры жителей мезозойской эры

Фото: МБУК "Парки столицы"

В Детском парке Симферополя установили 12 скульптур жителей мезозойской эры, которые по вечерам теперь светятся тысячами ярких огней.

Фото: МБУК "Парки столицы"

- С наступлением сумерек поляна будто оживаем, зажигаясь разноцветными огнями, а гости оказываются в мире древних рептилий. Всего здесь располагается 12 скульптур, среди которых динозавры, слон, носорог, огромный морской змей, птеродактиль, - сообщили в МБУК «‎Парки столицы».

Самая внушительная по размерам фигура - диплодок. В ширину она достигает 14 метров, в высоту - 6 метров. Скульптуры идеально вписались в антураж Детского парка, и только добавляют волшебства этому месту.

Фото: МБУК "Парки столицы"

Напомним, в ноябре в Симферополе проведут три бесплатные экскурсии. Мероприятия запланированы на 6, 19 и 26 ноября.

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