Суд оставил под стражей украинца, совершившего акт международного терроризма

Постановление суда было обжаловано защитником, однако апелляция была оставлена без удовлетворения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей гражданина Украины, арестованного ранее за совершение акта международного терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Постановление Киевского районного суда Симферополя было обжаловано защитником с требованиями отменить постановление суда первой инстанции и принять новое решение об избрании его подзащитному меры пресечения в виде залога в размере пяти миллионов рублей, - говорится в сообщении.

По итогам судебного заседания апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что крымчанина осудили на 10 лет колонии за призывы вступить в запрещенную организацию «Исламское государство»* Первые четыре года он проведет в тюрьме.

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