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НовостиПроисшествия28 октября 2022 13:55

Суд оставил под стражей украинца, совершившего акт международного терроризма

Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения
Екатерина НАЗАРОВА
Постановление суда было обжаловано защитником, однако апелляция была оставлена без удовлетворения

Постановление суда было обжаловано защитником, однако апелляция была оставлена без удовлетворения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей гражданина Украины, арестованного ранее за совершение акта международного терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Постановление Киевского районного суда Симферополя было обжаловано защитником с требованиями отменить постановление суда первой инстанции и принять новое решение об избрании его подзащитному меры пресечения в виде залога в размере пяти миллионов рублей, - говорится в сообщении.

По итогам судебного заседания апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что крымчанина осудили на 10 лет колонии за призывы вступить в запрещенную организацию «Исламское государство»* Первые четыре года он проведет в тюрьме.

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