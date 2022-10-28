Суд оставил под стражей украинца, совершившего акт международного терроризма

Постановление суда было обжаловано защитником, однако апелляция была оставлена без удовлетворения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Верховный суд Республики Крым оставил под стражей гражданина Украины, арестованного ранее за совершение акта международного терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
- Постановление Киевского районного суда Симферополя было обжаловано защитником с требованиями отменить постановление суда первой инстанции и принять новое решение об избрании его подзащитному меры пресечения в виде залога в размере пяти миллионов рублей, - говорится в сообщении.
По итогам судебного заседания апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.
Ранее сообщалось, что крымчанина осудили на 10 лет колонии за призывы вступить в запрещенную организацию «Исламское государство»* Первые четыре года он проведет в тюрьме.
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