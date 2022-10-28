В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности до 12 ноября

Действие желтого уровня террористической опасности в Севастополе продлили еще на две недели Фото: Иван МАКЕЕВ

Желтый уровень террористической опасности в Севастополе продлили еще на две недели, сообщается на официальном сайте правительства Севастополя.

– Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 часов 00 минут 28 октября 2022 года сроком на 15 суток до 18 часов 00 минут 12 ноября 2022 года, – говорится в сообщении.

Напомним, в городе федерального значения Севастополе желтый уровень террористической опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на территорию штаба Черноморского флота. На территории ряда городских округов и районов Республики Крым также действует желтый уровень опасности, который неоднократно продлевался; в последний раз - до 7 ноября.

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