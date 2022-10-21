В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 7 ноября

В Крыму вновь продлили «желтый» уровень террористической опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вновь продлили «желтый» уровень террористической опасности. Как сообщил в своем telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, он будет действовать он будет действовать с 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября на территории нескольких городских округов и районов, а также на важных объектах полуострова.

Как и ранее, данный режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также он распространяется на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

– Соответствующие силовые структуры, правоохранительные органы, республиканские и муниципальные органы власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей, – написал Аксенов.

Напомним, с 19 октября на территории восьми регионов, в том числе в Крыму, введен средний уровень реагирования. Комендантского часа и ограничений на въезд и выезд с полуострова пока не планируется, однако на объектах, обеспечивающих функционирование транспорта, связи и коммуникаций вводится контроль. Около 45 объектов дополнительно взяли под охрану.

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