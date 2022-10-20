Сергей Аксенов сообщил о введении дополнительной охраны 45 объектов в Крыму

Фото: Сергей Аксенов/Vk

Около 45 объектов в Крыму будут взяты под охрану в рамках мероприятий, связанных с указом президента о введении в республике режима среднего уровня реагирования.

- Дополнительно будет около 45 объектов взяты под охрану, а на отдельных она будет усилена, будет увеличено количество постов, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 19 октября на территории восьми субъектов, в том числе в Крыму, ввели средний уровень реагирования. Комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на полуострове на данный момент не планируется. Однако на объектах, обеспечивающих функционирование транспорта, связи и коммуникаций вводится контроль. Дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50