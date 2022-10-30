Ремонт дороги из Чонгара в Мелитополь планируют завершить до конца года

Ремонт автодорог из крымского Чонгара в Мелитополь будет завершен до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт автодороги, ведущей из крымского Чонгара в Мелитополь, будет завершен до конца года. Об этом 30 октября в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– Дорога Чонгар - Мелитополь вся в ямах, уже приступили к ремонту и этой дороги. Все будет до Нового года завершено, – заявил он.

Константинов добавил, что до конца года будет отремонтирован участок трассы от Мелитополя до Бердянска – на большей части дороги уже уложили один слой асфальта. Кроме того, принято решение о ремонте участка трассы от Мариуполя в сторону Таганрога.

Напомним, с 27 октября проезд большегрузов к Керченской паромной переправе частично ограничен. Исключения составляют скоропортящиеся товары, социально-значимые грузы, фармацевтическая продукция. Остальные грузы доставляются по железной дороге или по альтернативному сухопутному маршруту через новые российские регионы (от Таганрога до Джанкоя).

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о старте работ по капремонту автодороги Мелитополь – Джанкой. Ремонтом займутся две подрядные организации; одна - со стороны Мелитополя, другая - со стороны КПП «Джанкой». Всего отремонтируют 120 километров проезжей части с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного полотна.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50