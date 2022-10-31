Керчь возглавила топ-10 самых древних городов для туризма в России

Керчь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Керчь попала в рейтинг самых древних городов России, где можно провести отпуск. Этот список озвучили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучившие данные брони жилья в 2022 году.

- В десятку самых древних российских городов вошли: Керчь (предположительно город появился 610 — 590 годах до н. э.), Дербент (основан в 438 году), Старая Ладога (в 753 году), Великий Новгород (в 859 году впервые упоминается в летописи), Ростов Великий (основан в 862 году), Муром (основан в 862 году), Казань (город основали в 1005 году), Анапа (в 480 году город Горгиппия), Псков (основали в 903 году), Смоленск (в 863 году основан), - аналитики привели веские исторические факты, доказывая актуальность рейтинга.

На популярность крымского города влияет близость Крымского моста, который обеспечивает удобное транспортное сообщение с материковой частью Российской Федерации.

Топ-10 самых древних городов России, востребованных у туристов (средняя стоимость в рублях ночи):

- Керчь, 2532

- Дербент, 3498

- Старая Ладога, 3858

- Великий Новгород, 3238

- Ростов Великий, 3464

- Муром, 3657

- Казань, 3584

- Анапа, 3051

- Псков, 3112

- Смоленск, 2802.

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