Билеты на поезда в Крым подешевели до 23%

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Билеты на поезда в Крым значительно упали в цене, а некоторые направления с полуострова на материк подешевели почти на четверть.

Согласно данным сервиса путешествий «‎Туту. ру», в ТОП-20 направлений со снижением цен на железнодорожные билеты попали Симферополь и Севастополь.

Маршрут из крымской столицы в Краснодар подешевел на 17% (с 1 800 до 1 500 рублей). Цены на поезд Симферополь - Ростов-на-Дону снизились на 23% (с 2 600 до 2 000 рублей), из Севастополя в Ростов - на 15% меньше (с 2,6 тыс. до 2,2 тыс. рублей). На 13% подешевели билеты на поезд в Архангельск из Севастополя (2 600 руб. вместо 3 000).

Ранее сообщалось, что запуск туров « Крымский вояж» отложили из-за назначения дополнительных поездов. Ближайший рейс запланирован на 29 декабря.

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