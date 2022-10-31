В Крыму плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи человек

1 ноября стартует осенний призыв в ряды вооруженных сил РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму плановому осеннему призыву в 2022 году подлежат 2,5 тысячи молодых людей, сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

- 1 ноября стартует осенний призыв в ряды Вооруженных сил России. Плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи крымчан, - написал Кратюк в своем Tg-канале.

Он подчеркнул, что это ежегодное мероприятие, не связанное с проведением спецоперации, срочников не будут отправлять в зону проведения СВО. Также, по его словам, не изменились критерии отбора на службу: молодые парни пройдут полноценную медицинскую комиссию.

Ранее сообщалось, что крымские чиновники передали мобилизованным очередную партию гуманитарной помощи. В нее вошли постельное белье, резиновые сапоги, генераторы, бензопилы, газовые плиты и баллоны, медикаменты и многое другое.

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