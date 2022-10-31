Валентин Демидов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Бывший глава администрации Симферополя Валентин Демидов назначен врио мэра Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов, - написал чиновник в своем Tg-канале.

Напомним, Валентина Демидова назначили на пост главы крымской столицы 7 апреля 2021 года. С этого поста он ушел в конце прошлого года, а в феврале 2022-го стал советником белгородского губернатора Гладкова и курировал реализацию крупных проектов региона. 12 сентября был назначен советником мэра Белгорода Антона Иванова, а 12 октября занял должность его первого заместителя.

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