Крым передал бронежилеты и первую партию демисезонной обуви мобилизованным

Все закупки осуществляются за счет внебюджетных источников Фото: Артем ЛЕНЦ

В Крыму продолжают обеспечивать экипировкой мобилизованных. К настоящему моменту переданы большая часть бронежилетов и первая партия демисезонной обуви. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Защитные шлемы в полном объеме будут уже на этой неделе. К концу ноября - началу декабря передадим и зимнюю обувь, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

По его словам, военных также обеспечат спальными мешками и термобельем: уже передали тысячу комплектов.

Закупки осуществляются за счет внебюджетных источников. Аксенов также добавил, что возможные задержки в сроках поставок могут быть связаны тем, что продукция заказывается на оборонных предприятиях.

Ранее глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк сообщил, что в Крыму плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи человек. По его словам, срочников не будут отправлять в зону проведения СВО.

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