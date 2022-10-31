Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика31 октября 2022 11:28

Крым передал бронежилеты и первую партию демисезонной обуви мобилизованным

Военных также обеспечивают спальными мешками и термобельем
Екатерина НАЗАРОВА
Все закупки осуществляются за счет внебюджетных источников

Все закупки осуществляются за счет внебюджетных источников

Фото: Артем ЛЕНЦ

В Крыму продолжают обеспечивать экипировкой мобилизованных. К настоящему моменту переданы большая часть бронежилетов и первая партия демисезонной обуви. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Защитные шлемы в полном объеме будут уже на этой неделе. К концу ноября - началу декабря передадим и зимнюю обувь, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

По его словам, военных также обеспечат спальными мешками и термобельем: уже передали тысячу комплектов.

Закупки осуществляются за счет внебюджетных источников. Аксенов также добавил, что возможные задержки в сроках поставок могут быть связаны тем, что продукция заказывается на оборонных предприятиях.

Ранее глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк сообщил, что в Крыму плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи человек. По его словам, срочников не будут отправлять в зону проведения СВО.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50