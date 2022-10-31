Доходы бюджета Крыма превысят 230 миллиардов рублей в следующем году

Доходы, расходы и дефицит бюджета Крыма вырастут в 2023 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно прогнозам, доходы бюджета Крыма в 2023 году достигнут 230,5 миллиарда рублей

- Доходы на 2023 год - 230,5 миллиарда, в том числе налоговые и неналоговые 65,2 миллиарда, безвозмездные поступления - 165,3 миллиарда рублей, - цитирует КИА вице-премьера - министра финансов региона Ирину Кивико.

Она также добавила, что расходы достигнут 238 миллиардов, дефицит - 8,1 миллиарда рублей.

Основные субсидии в размере 96 миллиардов рублей из госбюджета направлены на реализацию мероприятий госпрограммы развития Крыма. Еще 3,1 миллиарда израсходуют на на ремонт дорожного полотна, 2,8 миллиарда - на выплаты на рождение детей, 2,1 миллиарда рублей - на объекты водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Крыму инвесторы построят школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ на 60 миллиардов рублей. Всего на полуострове реализуется 247 инвестиционных проектов.

Отметим, что доход в бюджет республики в 2022 году составил 216 миллиардов рублей, расходы 202,1 миллиарда рублей.

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