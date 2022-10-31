Совмин одобрил проект бюджета Крыма на три года

В 2023–2025 годах планируется рост основных показателей социально-экономического развития Крыма Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

31 октября на заседании Совмина Крыма был одобрен проект закона «О бюджете Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024–2025 гг». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

– В 2023–2025 годах планируется рост основных показателей социально-экономического развития региона, – отметил он.

Напомним, согласно докладу вице-премьера - министра финансов Крыма Ирины Кивико, доходы бюджета на 2023 год составят порядка 230,5 млрд рублей, расходы – 238,5 млрд рублей. основные субсидии из госбюджета в размере 96 миллиардов рублей направлены на реализацию мероприятий госпрограммы развития Крыма. Еще 3,1 миллиарда израсходуют на ремонт дорожного полотна, 2,8 миллиарда - на выплаты на рождение детей, 2,1 миллиарда рублей - на объекты водоснабжения.

Отметим, доход в бюджет республики в 2022 году составил 216 миллиардов рублей, расходы 202,1 миллиарда рублей.

Аксенов подчеркнул, что в бюджете на следующий год обязательно будут учтены меры поддержки предприятий сферы туризма, а также строительство с целью расселения аварийного жилья и выкупа жилых помещений для детей-сирот.

Также на заседании рассматривались вопросы о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК и о долговой политике на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов.

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