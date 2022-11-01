«Российские железные дороги» готовы официально начать перевозки пассажиров в Крым

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Минтранс и холдинг «Российские железные дороги» начали договариваться о возможности начать пассажирские перевозки на Крымский полуостров.

- Мы обсуждаем с РЖД, возможно решим, - цитирует Крымская газета главу Минтранса России Виталия Савельева.

Ранее этому препятствовал риск попасть под санкции и лишиться международных проектов. В настоящее время перевозками на полуостров занимается частный ж/д оператор «Гранд сервис экспресс».

Напомним, осенью билеты на поезда в Крым подешевели до 23%. Некоторые направления с полуострова на материк упали в цене почти на четверть.

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