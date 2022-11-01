В Крыму шесть часов искали семью грибников, заблудившуюся в темном лесу

Ситуация осложнялась тем, что связи с грибниками не было, однако их все же удалось обнаружить Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В минувшую субботу в крымском лесу с наступлением темноты заблудилась семья с двумя детьми 7 и 8 лет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, туристы отправились за грибами, но потеряли ориентир и не смогли вернуться самостоятельно.

- А в Белогорском районе на Долгоруковской яйле спасатели более 6 часов искали семью, отправившуюся за грибами, - говорится в сообщении.

Связи с грибниками не было, что усложняло поиски, которые вели сотрудники ГКУ РК «Крым-Спас». Однако в результате семья была обнаружена и выведена в безопасное место. В медпомощи никто не нуждался.

Отмечается, что в спасательной операции от РСЧС было задействовано 54 человека, из них от МЧС России - 24.

Ранее сообщалось, что в Крыму спасли мужчину, который ушел в лес за лошадью и заблудился. На следующий день после начала спасательной операции крымчанин был обнаружен на АЗС в одном из поселков.

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