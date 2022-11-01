В КФУ построят новое общежитие на 250 мест за 497,8 миллиона рублей

Фото: пресс-служба КФУ

При главном крымском вузе построят студенческое общежитие на 250 мест за 497,8 миллиона рублей. Этому свидетельствует информация, опубликованная на сайте госзакупок.

- Выполнение работ по строительству, включая поставку оборудования по объекту капитального строительства: «Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в Симферополе, район улицы Ялтинская, 20». Начальная цена контракта 497,8 миллиона рублей, - сказано в тексте документа.

Здание рассчитано на 11 этажей, один из которых будет подземным. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. Срок исполнения - 370 дней с момента заключения контракта. Рассмотрение заявок запланировано на 17 число.

Ранее сообщалось, что в Крыму инвесторы построят школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ на 60 миллиардов рублей. Всего на полуострове реализуется 247 инвестиционных проектов.

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