В Симферополе закупили две тысячи тонн противогололедного реагента

Разработано 12 маршрутов, по которым будет производиться посыпка реагента Фото: Алексей ФОКИН

Для уборки снега в Симферополе закупили две тысячи тонн реагента. К настоящему дню в распоряжении МБУ «Город» имеется 350 тонн противогололедного материала.

- Для уборки будет задействовано 12 единиц специализированной техники - комбинированных дорожных машин с комплектом зимнего оборудования и 7 тракторов, - цитирует «Крым 24» начальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Романа Гусынина.

Кроме того, штат сотрудников предприятия сформирован в полном объеме, в том числе уборщики, которые будут задействованы в обработке пешеходной части улично-дорожной сети

Ранее сообщалось, что предприятие «Вода Крыма» приобрело 22 единицы спецтехники на 150 миллионов рублей. В планах приобретение еще пяти единиц.

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