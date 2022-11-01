Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя осталась без воды до вечера 1 ноября из-за аварии на водных сетях на улице Дмитрия Ульянова, 64.

Как пишет КИА со ссылкой на ГУП РК «‎Вода Крыма», до 20.00 будет ограничено водоснабжение на улицах 60 лет Октября (частично), Аральская (частично), Гавена (частично), Залесская (частично), Миллера, Гражданская, Зенитная, Сочинская, Толбухина.

То же самое качается улиц: Русская (и переулок), Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Тополевая, Мускатная, Санитарная, Голубиная, Бастионная, Соколиная, Баррикадная, Красных Зорь, Шевченко, Дружбы, Днепровская, Аянская, Целинная, Ливневая, Балаклавская (частично), 1 Конной армии (частично).

Также по некоторым адресам воды не будет до 23.00.

Кроме того, в Симферополе 1 ноября на 19 улицах нет электричества. Ограничения будут действовать до 17.00.

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