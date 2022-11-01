Воды по указанным адресам не будет временно
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Часть Симферополя осталась без воды до вечера 1 ноября из-за аварии на водных сетях на улице Дмитрия Ульянова, 64.
Как пишет КИА со ссылкой на ГУП РК «Вода Крыма», до 20.00 будет ограничено водоснабжение на улицах 60 лет Октября (частично), Аральская (частично), Гавена (частично), Залесская (частично), Миллера, Гражданская, Зенитная, Сочинская, Толбухина.
То же самое качается улиц: Русская (и переулок), Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Тополевая, Мускатная, Санитарная, Голубиная, Бастионная, Соколиная, Баррикадная, Красных Зорь, Шевченко, Дружбы, Днепровская, Аянская, Целинная, Ливневая, Балаклавская (частично), 1 Конной армии (частично).
Также по некоторым адресам воды не будет до 23.00.
Кроме того, в Симферополе 1 ноября на 19 улицах нет электричества. Ограничения будут действовать до 17.00.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50