В Крыму вдоль дорог высадят более 20 тысяч деревьев

Фото: krymavtodor.ru

В Крыму продолжается восстановление лесополос и высадка новых зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор», в ноябре-декабре сотрудники предприятия высадят более 20 тысяч деревьев.

– Планируется высадка саженцев гледичии, выращенных в собственном плодопитомнике, – говорится в сообщении.

Отмечается, что гледичия неприхотлива в уходе и легко переносит плотную и щелочную почву, жару, сильные морозы и засуху.

Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках акции «Посади свое дерево жизни» высадили 13,5 тысяч саженцев. В акции приняли участие более трех тысяч человек.

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