Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на ЛЭП в Крыму

Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на объекте энергоструктуры республики.

- Сотрудниками Федеральной службы безопасности предотвращен теракт на одном из энергообъектов Республики Крым. Украинский террорист задержан, у него изъяты взрывные устройства. Благодарю ФСБ за эффективное выполнение задач по обеспечению безопасности нашего региона, - написал глава региона в telegram-канале.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Крыму задержали 44-летнего украинца, который планировал подорвать опоры линий электропередач на полуострове. Сотрудники спецслужб изъяли у диверсанта три взрывных устройства, инструкции по их использованию и схемы расположения опор линий электропередач на одном из энергетических объектов региона. Было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии и незаконного оборота взрывчатых веществ.