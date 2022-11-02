ФСБ предотвратила подрыв линий электропередач в Крыму, который хотел устроить украинский диверсант

Украинца задержали, возбуждено уголовное дело. Фото: ЦОС ФСБ

В Крыму задержали украинца, завербованного СБУ, который хотел взорвать линии электропередач.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС ФСБ, у 44-летнего украинца изъяли три взрывных устройства фугасного типа. Также у завербованного диверсанта при себе была инструкция по использованию этих устройств и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

В ФСБ также отметили, что по оценкам специалистов-энергетиков, из-за повреждения опор без света остались бы больше пяти тысяч потребителей. Кроме того, в их число попали бы объекты социально значимой инфраструктуры Крыма.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту приготовления к диверсии (ч.1 ст.30, ч.1 ст.281 УК РФ) и незаконного оборота взрывчатых веществ (ч.1 ст.222.1 УК РФ).

Также спецслужбы проверяют причастность украинца к совершению других преступлений на территории России.

Ранее в Крыму задержали диверсанта, который готовил заказное убийство одного из министров республики. Мужчину поймали в Феодосии, при нем было огнестрельное оружие.

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