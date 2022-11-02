Хуснуллин сообщил, когда завершится восстановление разрушенной части Крымского моста

Фото: Марат Хуснуллин, t.me/mkhusnullin

Работы по восстановлению разрушенной части Крымского моста завершатся в декабре текущего года. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

– В Совфеде рассказал про работу по восстановлению Крымского моста. Рассчитываем, что в декабре завершим восстановление его разрушенной автомобильной части, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что восстановление моста идет опережающими темпами.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Позже было запущено движение легковых автомобилей по уцелевшей ветке. Большегрузы могут пересечь пролив на пароме, также существует альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы.

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