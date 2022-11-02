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НовостиЭкономика2 ноября 2022 13:12

Ремонт трассы от Джанкоя до Новоазовска планируется завершить к декабрю

Работы выполнены на 70%
Дмитрий Коренев
Ремонт автомобильной дороги от Джанкоя (Крым) до Новоазовска (Ростовская область) планируется завершить к декабрю

Ремонт автомобильной дороги от Джанкоя (Крым) до Новоазовска (Ростовская область) планируется завершить к декабрю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт автомобильной дороги от Джанкоя (Крым) до Новоазовска (Ростовская область) планируется завершить к декабрю. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Это участок протяженностью 380 километров. И это будет еще один маршрут, который свяжет Крым с Ростовской областью. Готовность там сейчас хорошая, порядка 70 %, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о старте работ по капремонту автодороги Мелитополь – Джанкой. Также сообщалось, что до конца года завершится ремонт участков дороги между Чонгаром и Мелитополем, Мелитополем и Бердянском.

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