Ремонт трассы от Джанкоя до Новоазовска планируется завершить к декабрю

Ремонт автомобильной дороги от Джанкоя (Крым) до Новоазовска (Ростовская область) планируется завершить к декабрю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт автомобильной дороги от Джанкоя (Крым) до Новоазовска (Ростовская область) планируется завершить к декабрю. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Это участок протяженностью 380 километров. И это будет еще один маршрут, который свяжет Крым с Ростовской областью. Готовность там сейчас хорошая, порядка 70 %, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о старте работ по капремонту автодороги Мелитополь – Джанкой. Также сообщалось, что до конца года завершится ремонт участков дороги между Чонгаром и Мелитополем, Мелитополем и Бердянском.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50