Крым теряет до 50% воды из-за дырявых труб

Потери воды в сетях водоснабжения Крыма достигают 50% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потери воды в сетях водоснабжения Крыма достигают 50%, сообщил в среду на правительственном часе в Совете Федерации зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

– Вы все помните, два года назад в Крыму была острая проблема по воде. Мы начали там бурить скважины, строить водоводы, но в Крыму 50% потерь воды, – заявил он.

Если потери ликвидировать, то воды достаточно, считает вице-премьер.

Ранее сообщалось, что потери питьевой воды в Симферополе снизились на 30-35 тысяч кубометров в сутки благодаря замене сетей и регулировке системы водоснабжения.

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