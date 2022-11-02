Крым теряет до 50% воды из-за дырявых труб

Потери воды в сетях водоснабжения Крыма достигают 50%
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Потери воды в сетях водоснабжения Крыма достигают 50%, сообщил в среду на правительственном часе в Совете Федерации зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
– Вы все помните, два года назад в Крыму была острая проблема по воде. Мы начали там бурить скважины, строить водоводы, но в Крыму 50% потерь воды, – заявил он.
Если потери ликвидировать, то воды достаточно, считает вице-премьер.
Ранее сообщалось, что потери питьевой воды в Симферополе снизились на 30-35 тысяч кубометров в сутки благодаря замене сетей и регулировке системы водоснабжения.
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