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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:36

МЧС: 2-6 ноября в Крыму сохранится высокая пожароопасность

На территории полуострова продолжает действовать особый противопожарный режим
Дмитрий Коренев
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В течение недели в Крыму сохранится высокая пожароопасность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 2-6 ноября на территории полуострова сохранится высокая пожарная опасность, – говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с высокой пожароопасностью на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Также продолжает действовать запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы.

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