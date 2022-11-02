МЧС: 2-6 ноября в Крыму сохранится высокая пожароопасность

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В течение недели в Крыму сохранится высокая пожароопасность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 2-6 ноября на территории полуострова сохранится высокая пожарная опасность, – говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с высокой пожароопасностью на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Также продолжает действовать запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы.

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