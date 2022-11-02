В Крыму пройдет футбольный турнир с участием юношеских команд из новых регионов России

Футбольный турнир среди юношей не старше 17 лет с участием команд из новых регионов России пройдет в Евпатории с 4 по 8 ноября Фото: Александр ГЛУЗ

Футбольный турнир среди юношей не старше 17 лет «Кубок нового поколения» с участием команд из новых регионов России пройдет с 4 по 8 ноября в Евпатории на территории спортивного комплекса «Арена-Крым». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

– В соревнованиях примут участие команды из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и г. Севастополя, – говорится в сообщении.

Турнир проводится в честь Дня народного единства в целях укрепления спортивных и дружественных отношений среди юных футболистов воссоединенных территорий России. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что с 2023 года команды из Крыма и Севастополя смогут играть под эгидой ФНЛ. Футболисты полуострова ждали этого решения больше восьми лет. Также активно рассматривается вопрос вхождения футбольных федераций Севастополя и Крыма в состав Российского футбольного союза.

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