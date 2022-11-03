Суд вынес приговор крымчанину за разбойное нападение ради пневматического пистолета

Жителя Кировского района приговорили к 7 годам 9 месяцам за разбой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Кировского района Крыма приговорили к 7 годам 9 месяцам лишения свободы за разбойное нападение на знакомого. Об этом сообщили в пресс-служба Кировского районного суда.

В марте 2022 года 22-летний парень решил украсть у знакомого пневматический пистолет МР-53 Baikal. Напившись в компании односельчан, молодой человек проник в дом приятеля и напал на него с кулаками. Чтобы окончательно обездвижить жертву, он ударил потерпевшего клинком ножа.

- После этого обвиняемый попытался срезать ножом золотое кольцо с пальца потерпевшего, однако, не добившись желаемого, завладел только пневматическим пистолетом и покинул домовладение, спрятав похищенный пистолет на территории заброшенной фермы, - говорится в сообщении.

В суде парень полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что житель Джанкоя украл у бывшей жены мопед за 70 тысяч рублей, чтобы покататься.

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