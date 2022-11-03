Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму

Фото: Владимир Константинов/Tg

Крымские власти продолжат составлять список имущества и предприятий, принадлежащих недружественным лицам и странам, которые подлежат национализации. Речь идет также и о квартире президента Украины Владимира Зеленского.

- По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия, - заявил «РИА Новости» глава крымского госсовета (парламента) Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что в Госсовете приняли постановление о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Туда внесли поправки о том, что все имущество иностранных граждан, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, подлежит национализации. Список объектов будет постепенно пополняться.

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