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НовостиПолитика3 ноября 2022 7:49

Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму

Ранее в Госсовете приняли постановление о национализации имущества украинских олигархов на полуострове
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Владимир Константинов/Tg

Фото: Владимир Константинов/Tg

Крымские власти продолжат составлять список имущества и предприятий, принадлежащих недружественным лицам и странам, которые подлежат национализации. Речь идет также и о квартире президента Украины Владимира Зеленского.

- По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия, - заявил «РИА Новости» глава крымского госсовета (парламента) Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что в Госсовете приняли постановление о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Туда внесли поправки о том, что все имущество иностранных граждан, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, подлежит национализации. Список объектов будет постепенно пополняться.

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