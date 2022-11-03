В Крыму простились с журналистом Светланой Бабаевой

Фото: "Крым 24"

В Доме профсоюзов в центре Симферополя 3 ноября простились с трагически погибшей руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» Светланой Бабаевой, передает «Крым 24». Мероприятие прошло с 12.00 до 13.00.

Напомним, журналист погибла 28 октября из-за рикошета пули в момент занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов на полуострове. Причиной смерти стала шальная пуля, которая попала в нее во время занятий по стрельбе.

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