Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 11:42

В Крыму простились с журналистом Светланой Бабаевой

Мероприятие прошло в Доме профсоюзов
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: "Крым 24"

Фото: "Крым 24"

В Доме профсоюзов в центре Симферополя 3 ноября простились с трагически погибшей руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» Светланой Бабаевой, передает «Крым 24». Мероприятие прошло с 12.00 до 13.00.

Напомним, журналист погибла 28 октября из-за рикошета пули в момент занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов на полуострове. Причиной смерти стала шальная пуля, которая попала в нее во время занятий по стрельбе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50