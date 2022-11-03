В Крыму не будут вводить ограничения для артистов, которые захотят выступать в новогодние праздники

В Крыму не планируется вводить какие-либо ограничения для артистов, которые захотят здесь выступить в новогодние праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму не планируется вводить какие-либо ограничения для артистов, которые захотят здесь выступить в новогодние праздники, однако организаторы гуляний и сами артисты должны осознавать особенности момента. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

– Бурное веселье напоказ сейчас абсолютно неуместно, как и все, что идет вразрез с патриотическими настроениями в нашем обществе. Люди этого не примут, – объяснил он.

Аксенов также отметил, что пусть республика и не будет в этом году тратить бюджетные средства на организацию масштабных новогодних торжеств, это не означает, что жители и гости полуострова не будут отмечать Новый год.

– Новогодние торжества важны и для бизнеса, в том числе туристического. Это доходы предприятий, а значит, зарплаты сотрудников, рабочие места, а также поступления в республиканский бюджет. Конечно, никто не собирается останавливать подготовку новогодних программ в крымских отелях, – подчеркнул руководитель региона.

Ранее стало известно, что власти Крыма приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года. Напомним, в настоящее время в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50