В районе ж/д вокзала в Симферополе столкнулись два автомобиля 6 ноября

Два автомобиля столкнулись в районе железнодорожного вокзала в Симферополе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
6 ноября в районе железнодорожного вокзала в Симферополе произошла авария с участием двух автомобилей, передает «Крым 24».
Подробности ДТП уточняются.
Фото: "Крым 24"/скриншот из видео
Напомним, днем 4 ноября в Керчи грузовой автомобиль Tata не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу «Рута», в результате чего маршрутка с пассажирами перевернулась. В аварии пострадали водитель и пять пассажиров. Республиканская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
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