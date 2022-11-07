В районе ж/д вокзала в Симферополе столкнулись два автомобиля 6 ноября

Два автомобиля столкнулись в районе железнодорожного вокзала в Симферополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 ноября в районе железнодорожного вокзала в Симферополе произошла авария с участием двух автомобилей, передает «Крым 24».

Подробности ДТП уточняются.

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

Напомним, днем 4 ноября в Керчи грузовой автомобиль Tata не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу «Рута», в результате чего маршрутка с пассажирами перевернулась. В аварии пострадали водитель и пять пассажиров. Республиканская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

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