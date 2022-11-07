В Бахчисарайском парке минитюр родился барашек Шон

Фото: Парк миниатюр | Бахчисарай/Vk

В Бахчисарайском парке минитюр на прошлой неделе родилась овечка, очень похожая на главного героя анимационного сериала «‎Барашек Шон».

- У нас родиля удивительный малыш - настоящий барашик Шон! Именно тот, с которого рисовали (главного героя мутльсериала. - Прим. ред.), - рассказал Виктор Жиленко, основатель Парка миниатюр в Бахчисарае.

У малышки редкой валийской породы точно такие же черные мордочка, ушки, коленки и копыта. Именно этот образ взяли за основу мультипликаторы, придумавшие знаменитого барашка Шона.

Овечка на данный момент живет в вольере вместе с родителями и питается молоком. Отец практически никого не подпускает к ягнененку, который, впрорчем, не прячется от людей, поэтому его можно рассмотреть и не заходя внутрь.

Напомним, ранее в Крыму родился гнедой пони в маске Бэтмена. Что примечательно, братья и сестры жеребенка - обычные пони.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50