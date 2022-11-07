В Минпроме Крыма рассказали, как частичная мобилизация повлияла на местные предприятия

По данным РСПП, около 60% компаний не заметили влияния мобилизации на обеспеченность кадрами в октябре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму частичная мобилизация не повлияла на экономические показатели предприятий промышленности и торговли. Работа крымских предприятий, компаний и производителей с сентября остается стабильной.

- Сегодня они наращивают темпы производства и переориентируют свою деятельность на помощь фронту. Многие отправляют гуманитарную помощь военнослужащим и гражданам новых регионов России, - цитирует КИА врио министра промышленной политики РК Елену Элекчян.

Согласно данным РСПП, порядка 60% предприятий не заметили влияния мобилизации на обеспеченность рабочими кадрами в октябре. Около 90% участников опроса, заявили об отсутствии изменений в части инвестиционных вложений, финансового положения компании, выручки и сроков доставки заказов.

Ранее сообщалось, что инвесторы намерены построить в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ на 60 миллиардов рублей. Всего на полуострове реализуется 247 инвестиционных проектов.

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