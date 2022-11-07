8 ноября по Крымскому мосту запустят дополнительный поезд «Анапа-Керчь»

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Дополнительный электропоезд сообщением Анапа-Керчь запустят 8 ноября с 04.00 до 16.00. В этот период на Крымском мосту запланированы технические работы.

- В указанный период будет добавлен еще один летний рейс пригородного поезда «‎Анапа-Керчь», - рассказал врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».

В то же время, по его словам, другие поезда будут ходить штатно. А вот движение автобусов временно приостановят.

Тех, кто планирует ехать через Керченский пролив, просят учитывать информацию о предстоящем ограничении.

Ранее сообщалось, что в связи с ограничениями на Крымском мосту водителям грузовиков рекомендуют следовать альтернативным маршрутом через новые российские регионы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50