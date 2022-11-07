8 ноября по Крымскому мосту запустят дополнительный поезд «Анапа-Керчь»

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Дополнительный электропоезд сообщением Анапа-Керчь запустят 8 ноября с 04.00 до 16.00. В этот период на Крымском мосту запланированы технические работы.
- В указанный период будет добавлен еще один летний рейс пригородного поезда «Анапа-Керчь», - рассказал врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».
В то же время, по его словам, другие поезда будут ходить штатно. А вот движение автобусов временно приостановят.
Тех, кто планирует ехать через Керченский пролив, просят учитывать информацию о предстоящем ограничении.
Ранее сообщалось, что в связи с ограничениями на Крымском мосту водителям грузовиков рекомендуют следовать альтернативным маршрутом через новые российские регионы.
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