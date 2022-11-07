В Крым эвакуировали 400 маломобильных граждан из Херсонской области - видео

Фото: smpcrimea/Tg

В субботу 5 ноября сотрудники скорой медицинской помощи Республики Крым и Севастополя эвакуировали 400 маломобильных граждан с территории Херсонской обласит на Крымский полуостров.

- Всего были задействованы 51 бригада скорой медицинской помощи Республики Крым и 4 бригады СМП города Севастополя, которые эвакуировали 400 человек <...>, более половины из которых лежачие и на колясках, - сообщили в ГБУЗ РК «‎Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Вначале граждан вывезли на железнодорожный вокзал в Джанкой, откуда пациенты гериатрических пансионатов отправились в Ростовскую и Воронежскую области.

Ранее КП-Крым писала, с чем свзяно перемещение граждан с территории Херсонской области.

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