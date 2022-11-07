Машинисты, которые спасли состав после взрыва на Крымском мосту, получили награды

Фото: пресс-служба Крымской железной дороги

Машинисты, которые спасли уцелевшую часть состава после теракта на Крымском мосту, получили награды. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.

– Знаком «Почетный железнодорожник ФГУП «КЖД» награждены Юрий Квашнин, машинист тепловоза и Виктор Прошин, помощник машиниста тепловоза – за проявленное мужество и самоотверженность в экстремальных условиях, сопряженных с риском для жизни, что позволило предотвратить более серьезные последствия в разрушении железнодорожной части Крымского моста, – говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. В тот день машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин вышли в свой обычный рейс. В 05:40 они отправились с грузовым поездом со станции Тамань-Пассажирская, а через 25 минут прогремел взрыв. Локомотивной бригаде удалось отцепить вагоны с горящими цистернами, которые находились в хвосте грузового поезда, а неповрежденную часть состава вывести на станцию «Керчь».

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