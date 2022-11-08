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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:45

Над акваторией Севастополя сбили беспилотник

Михаил Развожаев: в Севастополе сбили беспилотник
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В городе отработала система ПВО

В городе отработала система ПВО

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе утром отработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

По словам губернатора, по предварительным данным беспилотный аппарат был сбит над акваторией Черного моря в черте города. О повреждениях инфраструктуры не сообщается.

- Наши моряки как всегда защищают наш город-герой, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Ранее ФСБ сообщила о задержании девяти украинских диверсантов в Херсонской области. в задачи диверсионной группы входило совершение террористических актов в отношении членов военно-гражданской администрации.