Верховный суд оставил в силе приговор крымчанину, растлившему дочь своей знакомой

Верховный суд Республики Крым оставил в силе приговор 56-летнему жителю Ленинского района, растлившему малолетнюю дочь своей знакомой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил в силе приговор 56-летнему жителю Ленинского района, растлившему малолетнюю дочь своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Напомним, суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч.4 ст. 132, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ) и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, проживая в гражданском браке с жительницей одного из сел, с октября 2016 по август 2021 года мужчина совершил 54 эпизода насильственных действий против ребенка. На момент первого эпизода девочке было всего 11 лет. Она долгое время находилась в запуганном состоянии, пока не осмелилась рассказать обо всем однокласснице, у которой мама работала в правоохранительных органах.

– Суд апелляционной инстанции, изучив доводы апелляционной жалобы стороны защиты, признал их необоснованными и оставил в силе назначенное осужденному наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 7 месяцев, – сообщили в надзорном ведомстве.

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