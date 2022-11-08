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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 10:46

Верховный суд оставил в силе приговор крымчанину, растлившему дочь своей знакомой

На его совести 54 эпизода насильственных действий против ребенка. На момент первого эпизода девочке было всего 11 лет
Дмитрий Коренев
Верховный суд Республики Крым оставил в силе приговор 56-летнему жителю Ленинского района, растлившему малолетнюю дочь своей знакомой

Верховный суд Республики Крым оставил в силе приговор 56-летнему жителю Ленинского района, растлившему малолетнюю дочь своей знакомой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил в силе приговор 56-летнему жителю Ленинского района, растлившему малолетнюю дочь своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Напомним, суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч.4 ст. 132, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ) и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, проживая в гражданском браке с жительницей одного из сел, с октября 2016 по август 2021 года мужчина совершил 54 эпизода насильственных действий против ребенка. На момент первого эпизода девочке было всего 11 лет. Она долгое время находилась в запуганном состоянии, пока не осмелилась рассказать обо всем однокласснице, у которой мама работала в правоохранительных органах.

– Суд апелляционной инстанции, изучив доводы апелляционной жалобы стороны защиты, признал их необоснованными и оставил в силе назначенное осужденному наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 7 месяцев, – сообщили в надзорном ведомстве.

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