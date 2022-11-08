Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе начали устанавливать емкости для противогололедной смеси, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Готовимся к зиме - приступили к установке емкостей для хранения противогололедного реагента, - говорится в сообщении.

В процессе подготовки к зиме в столичном городе также проводится консервация фонтанов. Первыми в «зимнюю спячку» отправились фонтаны в сквере имени Тренева.

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